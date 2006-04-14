Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC в легком весе

Сегодня прошел UFC 236 в Атланте.

В главном бою турнира Дастин Порье победил Макса Холлоуэя и выиграл временный титул чемпиона UFC в легком весе.

Судьи единогласно отдали победу Порье с одинаковым счетом 49-46.

На счету Порье 25 побед при пяти поражениях, еще один бой был признан несостоявшимся. У Холлоуэя четвертое поражение в 24 боях.

Титулом полноценного чемпиона UFC в легком весе является Хабиб Нурмагомедов. В сентябре Хабиб должен встретиться с Порье.

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