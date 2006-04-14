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    Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC в легком весе

    Теги результаты UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Макс Холлоуэй UFC 235 Бокс/MMA/UFC

    Сегодня прошел UFC 236 в Атланте.

    В главном бою турнира Дастин Порье победил Макса Холлоуэя и выиграл временный титул чемпиона UFC в легком весе.

    Судьи единогласно отдали победу Порье с одинаковым счетом 49-46.

    На счету Порье 25 побед при пяти поражениях, еще один бой был признан несостоявшимся. У Холлоуэя четвертое поражение в 24 боях.

    Титулом полноценного чемпиона UFC в легком весе является Хабиб Нурмагомедов. В сентябре Хабиб должен встретиться с Порье.

    Холлоуэй против Порье, Гастелум – Адесанья и победа Крылова над Сен-Прю. Онлайн UFC 236

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