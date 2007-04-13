Конор пригласил Ломаченко в ММА

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал нокаут в бою Василия Ломаченко и Энтони Кроллы и пригласил украинца в ММА.

«Люблю наносить удары в эту область. Мы в ММА называем этот удар «Наушники». Легальный удар в голову.

Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе (наверное, имеет в виду чемпиона UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо – Sports.ru), с которым ты можешь дебютировать. Это будет аналогичная ситуация с моим дебютом в боксе, когда я подрался с олимпийским чемпионом и чемпионом мира [Флойдом Мэйвезером]», – написал Макгрегор.

Василий Ломаченко сегодня нокаутировал Энтони Кроллу за четыре раунда.

Ломаченко уничтожил Кроллу, но гораздо важнее, кто будет следующим