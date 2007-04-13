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    Конор пригласил Ломаченко в ММА

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Василий Ломаченко Генри Сехудо Энтони Кролла Конор Макгрегор Ломаченко - Кролла Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал нокаут в бою Василия Ломаченко и Энтони Кроллы и пригласил украинца в ММА.

    «Люблю наносить удары в эту область. Мы в ММА называем этот удар «Наушники». Легальный удар в голову.

    Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе (наверное, имеет в виду чемпиона UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо – Sports.ru), с которым ты можешь дебютировать. Это будет аналогичная ситуация с моим дебютом в боксе, когда я подрался с олимпийским чемпионом и чемпионом мира [Флойдом Мэйвезером]», – написал Макгрегор.

    Василий Ломаченко сегодня нокаутировал Энтони Кроллу за четыре раунда.

    Ломаченко уничтожил Кроллу, но гораздо важнее, кто будет следующим

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