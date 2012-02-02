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    Усик проведет следующий бой 18 мая в США. Возможно, против Поветкина

    Теги Александр Поветкин Денис Лебедев Александр Усик Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

    Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда Александр Усик вернется на ринг и кто станет его соперником.

    «[Усик проведет бой] 18 мая в США. Ищем ему соперника. Им может стать Александр Поветкин. Не так много желающих выходить в ринг против Александра: боксеры не хотят проигрывать, ждут других возможностей.

    Усик также может провести поединок с Денисом Лебедевым, но я сомневаюсь. На данный момент мы планируем провести поединок 18 мая в Чикаго или в Оксон-Хилл в MGM National Harbor», – сказал Хирн.

    Александр Усик – непобежденный украинский абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. Поветкин в последнем бою проиграл нокаутом британскому чемпиону Энтони Джошуа.

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