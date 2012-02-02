Усик проведет следующий бой 18 мая в США. Возможно, против Поветкина

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда Александр Усик вернется на ринг и кто станет его соперником.



«[Усик проведет бой] 18 мая в США. Ищем ему соперника. Им может стать Александр Поветкин. Не так много желающих выходить в ринг против Александра: боксеры не хотят проигрывать, ждут других возможностей.

Усик также может провести поединок с Денисом Лебедевым, но я сомневаюсь. На данный момент мы планируем провести поединок 18 мая в Чикаго или в Оксон-Хилл в MGM National Harbor», – сказал Хирн.



Александр Усик – непобежденный украинский абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. Поветкин в последнем бою проиграл нокаутом британскому чемпиону Энтони Джошуа.