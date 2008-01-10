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    Усик в 2019 году может встретиться с Лебедевым либо Бетербиевым или перейти в тяжелый вес

    Теги тяжелый вес Артур Бетербиев первый тяжелый вес Денис Лебедев Александр Усик Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

    Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн назвал возможные варианты развития карьеры украинца.

    «У нас запланирована встреча в Нью-Йорке на следующей неделе, чтобы определиться со следующим соперником Усика и датой боя. Он либо остается в первом тяжелом весе и проводит бой с Денисом Лебедевым, либо поднимается в тяжелый вес», – сказал Хирн.

    Хирн также отметил, что в 2019 году возможен бой Усика против чемпиона IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева, который заинтересован в переходе в первый тяжелый вес, чтобы бросить вызов украинцу.

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