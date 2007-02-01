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    Стивен Сигал о прыжке Хабиба: «Я бы сделал то же самое»

    Теги UFC Стивен Сигал легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Актер Стивен Сигал впечатлен действиями Хабиба в бою с Конором и одобряет его поведение после боя.

    «Хабиб деклассировал Конора во всех планах. Он даже в стойке перебил Макгрегора. В борьбе он тоже был лучше. Думаю, он просто лучший боец в мире – он выиграл заслуженно.

    Осуждаю ли я его за то, что он сделал после боя? Нет. Если ты плохо отзывался о его семье, жене, детях, матери или отце, стране или религии, то все справедливо. Я бы сделал то же самое», – сказал Сигал. 

    Хабиб отстранен от боев на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов за участие в драке после UFC 229.

    Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени

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