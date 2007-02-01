Стивен Сигал о прыжке Хабиба: «Я бы сделал то же самое»

Актер Стивен Сигал впечатлен действиями Хабиба в бою с Конором и одобряет его поведение после боя.

«Хабиб деклассировал Конора во всех планах. Он даже в стойке перебил Макгрегора. В борьбе он тоже был лучше. Думаю, он просто лучший боец в мире – он выиграл заслуженно.

Осуждаю ли я его за то, что он сделал после боя? Нет. Если ты плохо отзывался о его семье, жене, детях, матери или отце, стране или религии, то все справедливо. Я бы сделал то же самое», – сказал Сигал.

Хабиб отстранен от боев на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов за участие в драке после UFC 229.

Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени