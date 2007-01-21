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    Ковалев про обвинения в избиении женщины: «Это больше похоже на спектакль, где я играю главную роль не по своей воле»

    Теги происшествия Сергей Ковалев Элейдер Альварес Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал новость о том, что ему грозит 4 года тюрьмы за избиение женщины в США.

    «Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, которая касается меня. 

    Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет в не самой лицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего похоже на спектакль, в котором я играю главную роль по не своей воле. 

    Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша с Альваресом?» – написал Ковалев.

    Ковалев обвиняется в избиении женщины в США. Ему грозит четыре года тюрьмы. Следующее заседание суда пройдет в марте. Реванш с Элейдером Альваресом пройдет 2 февраля в Техасе.

    Сергею Ковалеву грозит 4 года тюрьмы за избиение женщины в США

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