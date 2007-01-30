Тухугов об отстранениях: «Мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре и еще заявит о себе»

Спарринг-партнер Хабиба Зубайра Тухугов прокомментировал решение Атлетической комиссии по делу о потасовке на UFC 229.

«Сегодня прошло заседание суда, расставлены точки в этом вопросе. Меня отстранили на год и назначили штраф в 25 тысяч долларов, так же и Абубакару [Нурмагомедову]. Хабиба отстранили на 9 месяцев и [дали] 500 тысяч штрафа. Значит, есть в этом благо для нас, и Всевышний так захотел.



Эта мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре и еще заявит о себе», – написал Тухугов в инстаграме.



Хабиба отстранили на 9 месяцев, но, говорят, он пропустит еще год