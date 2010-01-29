Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул на несправедливость решения Атлетической комиссии Невады отстранить его от боев на 9 месяцев и оштрафовать на 500 тысяч долларов из-за потасовки после боя с Конором Макгрегором.
«Политика – навсегда», – написал Хабиб в твиттере.
Конора Макгрегора отстранили на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов.
Хабиба отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, Конора – на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч
Хабиб о решении Атлетической комиссии: «Политика – навсегда»
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул на несправедливость решения Атлетической комиссии Невады отстранить его от боев на 9 месяцев и оштрафовать на 500 тысяч долларов из-за потасовки после боя с Конором Макгрегором.
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