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    Хабиб о решении Атлетической комиссии: «Политика – навсегда»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул на несправедливость решения Атлетической комиссии Невады отстранить его от боев на 9 месяцев и оштрафовать на 500 тысяч долларов из-за потасовки после боя с Конором Макгрегором.

    «Политика – навсегда», – написал Хабиб в твиттере.

    Конора Макгрегора отстранили на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов.

    Хабиба отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, Конора – на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч

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