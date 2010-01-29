Хабиб о решении Атлетической комиссии: «Политика – навсегда»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул на несправедливость решения Атлетической комиссии Невады отстранить его от боев на 9 месяцев и оштрафовать на 500 тысяч долларов из-за потасовки после боя с Конором Макгрегором.



«Политика – навсегда», – написал Хабиб в твиттере.



Конора Макгрегора отстранили на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов.



Хабиба отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, Конора – на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч