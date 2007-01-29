Хабиб оплатит штрафы брата Абубакара и Зубайры Тухугова и заплатит 200 тысяч адвокату

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что спортсмен оплатит штрафы брата Абубабакара и спарринг-партнера Зубайры Тухугова (по 25 тысяч долларов). Также он отдаст 200 тысяч адвокату.



В общей сложности спортсмен заплатит 750 тысяч долларов.



Хабиба отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, Конора – на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч