Менеджер Хабиба: «Хабиба оштрафовали на 500 тысяч, а Конора – на 50? Это чушь собачья!»

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз считает, что Атлетическая комиссия Невады несправедливо оштрафовала Хабиба.



«Не думаю, что это честно. Хабиба оштрафовали на 500 тысяч, а Конора – на 50? Это чушь собачья.



[Срок отстранения] справедливый. Оба получили по 6 месяцев (Хабиб получил 9 месяцев, но срок могут сократить до полугода – Sports.ru), но друзьям Хабиба дали слишком много (Абубакара Нурмагомедова и Зубайру Тухугова отстранили на год – Sports.ru)», – сказал Абдель-Азиз.



Хабиба отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, Конора – на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч