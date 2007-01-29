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    Менеджер Хабиба: «Хабиба оштрафовали на 500 тысяч, а Конора – на 50? Это чушь собачья!»

    Теги Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз считает, что Атлетическая комиссия Невады несправедливо оштрафовала Хабиба.

    «Не думаю, что это честно. Хабиба оштрафовали на 500 тысяч, а Конора – на 50? Это чушь собачья.

    [Срок отстранения] справедливый. Оба получили по 6 месяцев (Хабиб получил 9 месяцев, но срок могут сократить до полугода – Sports.ru), но друзьям Хабиба дали слишком много (Абубакара Нурмагомедова и Зубайру Тухугова отстранили на год – Sports.ru)», – сказал Абдель-Азиз.

    Хабиба отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, Конора – на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч

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