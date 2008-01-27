Шлеменко про нокаут Федора: «Рефери слишком рано остановил бой»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что рефери рано остановил бой Бэйдер – Емельяненко.

«Я считаю, что рефери слишком рано остановил этот бой. Федор – большой профессионал, он знает, что делает. В предыдущем бою с участием Аарона Пико был похожий эпизод, и там бойцу (Генри Корралес победил нокаутом после того, как побывал в нокдауне – Sports.ru) дали шанс – и вы видели, чем это закончилось.

Продолжит ли Федор карьеру? Считаю, что он еще может повоевать, я не увидел у него каких-то серьезных потрясений», – сказал Шлеменко.

Райан Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко за 35 секунд и стал чемпионом Bellator в тяжелом весе.

Поражение Федора в бою за пояс – обидно. Но лучше уйти так, чем бить мешков в России