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    Шлеменко про нокаут Федора: «Рефери слишком рано остановил бой»

    Теги Федор Емельяненко Александр Шлеменко тяжелый вес (MMA) Райан Бэйдер Bellator Аарон Пико Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что рефери рано остановил бой Бэйдер – Емельяненко.

    «Я считаю, что рефери слишком рано остановил этот бой. Федор – большой профессионал, он знает, что делает. В предыдущем бою с участием Аарона Пико был похожий эпизод, и там бойцу (Генри Корралес победил нокаутом после того, как побывал в нокдауне – Sports.ru) дали шанс – и вы видели, чем это закончилось.

    Продолжит ли Федор карьеру? Считаю, что он еще может повоевать, я не увидел у него каких-то серьезных потрясений», – сказал Шлеменко.

    Райан Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко за 35 секунд и стал чемпионом Bellator в тяжелом весе.

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