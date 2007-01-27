Тренер Емельяненко: «Думаю, Федор закончит карьеру»

Тренер Федора Емельяненко Питер Тейссе считает, что россиянин завершит карьеру после поражения от Бэйдера.

«Он пропустил левый хук, упал, Бэйдер стал добивать и рефери остановил бой.

Со здоровьем у Федора все хорошо. Единственное – есть рассечение. Ему наложили девять швов.

Для меня этот бой был точно последним в составе его команды. Об этом я ему сообщил еще в Голландии. Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он закончит карьеру. У него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов», – сказал Тейссе.

Федор проиграл Райану Бэйдеру нокаутом в первом раунде.

Поражение Федора в бою за пояс – обидно. Но лучше уйти так, чем бить мешков в России