Конор: «Сульшер – особенный человек. Почувствуйте страсть, которую он испытывает к «МЮ» и его истории»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор восхищен работой тренера Оле-Гуннара Сульшера, который принял «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью.



«Оле-Гуннар Сульшер – особенный человек. Суперзамена для «Манчестер Юнайтед». Игрок и тренер. С ума сойти!

Почувствуйте страсть, которую он испытывает к клубу и его истории. Сияю от гордости, когда он живо объясняет невероятную способность команды к контратакам. Прошлое, а теперь настоящее!» – написал Макгрегор в твиттере.

«Манчестер Юнайтед» выиграл 8 первых матчей при Сульшере с общим счетом 22:5.