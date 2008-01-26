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    Конор: «Сульшер – особенный человек. Почувствуйте страсть, которую он испытывает к «МЮ» и его истории»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор восхищен работой тренера Оле-Гуннара Сульшера, который принял «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью.

    «Оле-Гуннар Сульшер – особенный человек. Суперзамена для «Манчестер Юнайтед». Игрок и тренер. С ума сойти!

    Почувствуйте страсть, которую он испытывает к клубу и его истории. Сияю от гордости, когда он живо объясняет невероятную способность команды к контратакам. Прошлое, а теперь настоящее!» – написал Макгрегор в твиттере.

    «Манчестер Юнайтед» выиграл 8 первых матчей при Сульшере с общим счетом 22:5.

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