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    Оле-Гуннар Сульшер: «Контратака – это классический «МЮ». Руни, Роналду и Пак много забивали «Арсеналу»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни Пак Чжи Сун Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о победе над «Арсеналом» (3:1) в 1/16 финала Кубка Англии.

    «Пройти дальше в Кубке – это невероятно. Это был один из самых сложных матчей, который только мог быть.

    Состав полон хороших игроков. У меня головная боль по поводу выбора состава с самого начала работы. От нас зависит выбор подходящей тактики и состава.

    Нам нужно немножко передохнуть, потому что нас ждут топ-матчи. Но у нас есть свежесть. Сегодня мы выглядели как настоящая команда. Мы действовали по схеме. Мы усердно работали в защите и контратаковали.

    Контратака – это классический «Манчестер Юнайтед». Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Пак Чжи Сун – мы много забили «Арсенал» в гостях за те годы.

    Сегодня мы сделали большой шаг вперед и показали значительный прогресс по сравнению с матчем против «Тоттенхэма». Да, сейчас будет легко перевозбудиться и говорить о будущем, но нам нужно продолжать работать и думать о ближайшем матче.

    Нам пришлось отойти глубже. Правильное отношение и работоспособность были важны. В итоге счет кажется комфортным, но так было не на протяжении всех 90 минут», – сказал Сульшер.

     

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