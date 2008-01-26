Оле-Гуннар Сульшер: «Контратака – это классический «МЮ». Руни, Роналду и Пак много забивали «Арсеналу»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о победе над (3:1) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Пройти дальше в Кубке – это невероятно. Это был один из самых сложных матчей, который только мог быть.

Состав полон хороших игроков. У меня головная боль по поводу выбора состава с самого начала работы. От нас зависит выбор подходящей тактики и состава.

Нам нужно немножко передохнуть, потому что нас ждут топ-матчи. Но у нас есть свежесть. Сегодня мы выглядели как настоящая команда. Мы действовали по схеме. Мы усердно работали в защите и контратаковали.

Контратака – это классический «Манчестер Юнайтед». Уэйн Руни, , Пак Чжи Сун – мы много забили «Арсенал» в гостях за те годы.

Сегодня мы сделали большой шаг вперед и показали значительный прогресс по сравнению с матчем против . Да, сейчас будет легко перевозбудиться и говорить о будущем, но нам нужно продолжать работать и думать о ближайшем матче.

Нам пришлось отойти глубже. Правильное отношение и работоспособность были важны. В итоге счет кажется комфортным, но так было не на протяжении всех 90 минут», – сказал Сульшер.