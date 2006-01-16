Тренер Сен-Пьера: «Если UFC создаст новый дивизион, было бы разумно, чтобы титул разыграли Жорж и Хабиб»

Тренер Жоржа Сен-Пьера Фирас Захави заявил, что его боец может вернуться в UFC в этом году.

«Жорж вернулся к тренировкам. Надеюсь, он вернется в 2019-м. Посмотрим, что произойдет.

Насколько я понимаю, нового дивизиона (до 74,8 кг) пока нет – ходят лишь разговоры. Если UFC введет новый вес, думаю, Жоржа это заинтересует. Надеюсь, что слухи насчет этого дивизиона верны.

Думаю, лучший бой за титул в новом дивизионе – Сен-Пьер против Хабиба. Если они введут новую категорию, было бы разумно, чтобы эти два бойца разыграли первый титул. Это был бы очень конкурентный поединок. Два безупречных бойца, которые здорово выступают много лет. Только я думаю, что в ударке Жорж опаснее, а его тейкдауны станут для Хабиба неожиданностью», – сказал Захави.

Ранее ходили разговоры о введении нового дивизиона между легким и полусредним, но президент UFC Дэйна Уайт опровергал эту информацию.

Диас и Порье придумали новый дивизион UFC и готовы разыграть титул. Уайт называет это адским бредом