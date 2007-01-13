Малиньяджи про бой с Конором: «Согласился бы, если бы победитель забирал все деньги. Избил бы его до полусмерти»

Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи заявил, что готов подраться с Конором Макгрегором по правилам бокса, если победитель заберет весь гонорар за бой.

«Сейчас в боксе нет другого боя, в котором он мог бы заработать больше денег, чем в поединке против меня. Проблема только в том, что я побью его. Эдди Хирн или Эл Хэймон могут легко организовать такой бой. Showtime уже сказал, что они тоже заинтересованы в этом. Организация – не проблема. Думать не о чем – это денежный бой.

Мне бы хотелось подраться с Макгрегором по правилам бокса. Мне бы это понравилось: я избил бы его до полусмерти и отправил бы в больницу. Я бы согласился с ним на бой, в котором победитель забирает все деньги. Другое дело, что он на такое не согласится.

Макгрегор всеми силами напоминает о себе – даже Насукаву на бой вызывает. Не думаю, что этот парень собирался драться с такими большими парнями, как Флойд и Конор. Он провел выставочный бой – и все. Да и Макгрегор не ровня Мэйвезеру.

Флойд не проигрывает – Конор проигрывает каждый год. Он немного запутался – он забыл, что он далеко не Флойд и не может так просто находить свободные деньги. Только парни вроде Флойда могут проделывать такое. А он продолжает искать такие деньги – он понимает, что его время на пике подходит к концу», – сказал Малиньяджи.

На прошлой неделе сразу несколько изданий сообщили, что Макгрегор и Малиньяджи ведут переговоры по поводу боксерского поединка.

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