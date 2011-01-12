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    Конор – Хабибу и Малиньяджи: «Я знаю, что вы нищие. Но не будьте нищими сучками»

    Теги Пол Малиньяджи UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор назвал экс-чемпиона по боксу Поли Малиньяджи и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова нищими сучками.

    «Мне нравится Поли Малиньяджи. 

    На этом видео наша стычка из-за фотографии, которая его расстроила. Да, вы все правильно прочитали. Фотография. Я сказал ему прямо в лицо: «Хватит ныть!» Раньше мне казалось, что все бойцы должны знать об этом.

    Не будь сучкой, не ной.

    То же самое я сказал Хабибу после третьего раунда, который остался за мной: «Хватит ныть, сучка!» В каждом раунде он жаловался рефери. Он даже жаловался в четвертом раунде, когда находился в маунте. Я просто недоумевал. 

    Если кто-то и должен был жаловаться рефери, так это я в первом раунде – он четыре минуты держал мою ногу, не делая активных действий. Но бой есть бой, всем насрать. Как настоящая сучка, жаловался рефери, что я ему пытался выдавить пальцами кадык. 

    В последнее время я узнал, что в бойцовском бизнесе много настоящих сучек. Я знаю, что вы нищие ребята. Но не будьте нищими сучками».

    На днях появилась информация, что Макгрегор и Малиньяджи ведут переговоры о боксерском поединке. Поли опроверг этот слух.

    Конор снова вспомнил бой с Хабибом и назвал его нищим

     
     
     
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    Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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