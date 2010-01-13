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    Малиньяджи – Конору: «Возможно, ты богат, но ты сучка, кокаинщик и алкаш»

    Теги Пол Малиньяджи Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи ответил на оскорбления Конора Макгрегора и опубликовал видео с боя Хабиб – Конор, на котором ирландец говорит дагестанцу после раунда «Это всего лишь бизнес».

    «Этот человек слишком много пишет о сучках и нытье, но кажется, что этот парень не понимает значения этих слов. Я нашел недавнее видео, которое показывает значение этих слов в одном трусливом поступке. 

    Мне нравится Конор Макгрегор. Все любят пиньяту (игрушка из папье-маше – Sports.ru). А Конор – официальная пиньята ММА. 

    Хотя ему надо отдать должное. У парня совсем нет яиц, но он смог своим тявканьем потрясающе продавать билеты вам, тупые ублюдки. У него неимоверный талант быть чертовски крутым мастером всякой чуши. 

    Возможно, ты богат, но ты сучка, кокаинщик и алкаш. Не позволяй этой фигне, которую ты принимаешь по пятницам, затуманивать свое сознание», – написал Малиньяджи.

    Конор в субботу опубликовал гневный пост, назвав Малиньяджи и Хабиба нищими. 

    Конор снова наехал на Хабиба, а тот уничтожил его пятью словами

     
     
     
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    Публикация от Paul Malignaggi (@paulmalignaggi)

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