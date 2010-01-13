Малиньяджи – Конору: «Возможно, ты богат, но ты сучка, кокаинщик и алкаш»

Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи ответил на оскорбления Конора Макгрегора и опубликовал видео с боя Хабиб – Конор, на котором ирландец говорит дагестанцу после раунда «Это всего лишь бизнес».

«Этот человек слишком много пишет о сучках и нытье, но кажется, что этот парень не понимает значения этих слов. Я нашел недавнее видео, которое показывает значение этих слов в одном трусливом поступке.

Мне нравится Конор Макгрегор. Все любят пиньяту (игрушка из папье-маше – Sports.ru). А Конор – официальная пиньята ММА.

Хотя ему надо отдать должное. У парня совсем нет яиц, но он смог своим тявканьем потрясающе продавать билеты вам, тупые ублюдки. У него неимоверный талант быть чертовски крутым мастером всякой чуши.

Возможно, ты богат, но ты сучка, кокаинщик и алкаш. Не позволяй этой фигне, которую ты принимаешь по пятницам, затуманивать свое сознание», – написал Малиньяджи.

Конор в субботу опубликовал гневный пост, назвав Малиньяджи и Хабиба нищими.

Конор снова наехал на Хабиба, а тот уничтожил его пятью словами