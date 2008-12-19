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    Хабиб Нурмагомедов: «В Америке меня все называют русским»

    Теги легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, почему он не выходит к октагону с российским флагом.

    «Я всегда выхожу. Там наверху [на экранах] показано [флаг страны]. Меня и в Америке все называют — кто не знает Дагестан, Чечню, Кавказ — русским. И, если вы заметили, даже [иностранные] бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский. Так что для них мы — одна нация, для них мы — одни люди. Самое главное, чтобы наши люди [россияне] не разделяли. Такие, как ты (обращается к шеф-редактору Ura.ru Ивану Некрасову – Sports.ru), например. Чтобы такие глупые вопросы мне не задавали.

    Там, за границей, нас никто не разделяет. Разделяют внутри люди, которые хотят, чтобы мы были разделенными. Так что смени разговор, и давайте разговаривать о спорте, а не о политике. Если у тебя есть нормальные вопросы — можешь продолжать задавать их», – сказал Нурмагомедов.

    29 января в Лас-Вегасе пройдет слушание по дело о драке после UFC 229, которую начал Хабиб Нурмагомедов.

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