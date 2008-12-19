Хабиб Нурмагомедов: «В Америке меня все называют русским»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, почему он не выходит к октагону с российским флагом.

«Я всегда выхожу. Там наверху [на экранах] показано [флаг страны]. Меня и в Америке все называют — кто не знает Дагестан, Чечню, Кавказ — русским. И, если вы заметили, даже [иностранные] бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский. Так что для них мы — одна нация, для них мы — одни люди. Самое главное, чтобы наши люди [россияне] не разделяли. Такие, как ты (обращается к шеф-редактору Ura.ru Ивану Некрасову – Sports.ru), например. Чтобы такие глупые вопросы мне не задавали.

Там, за границей, нас никто не разделяет. Разделяют внутри люди, которые хотят, чтобы мы были разделенными. Так что смени разговор, и давайте разговаривать о спорте, а не о политике. Если у тебя есть нормальные вопросы — можешь продолжать задавать их», – сказал Нурмагомедов.

29 января в Лас-Вегасе пройдет слушание по дело о драке после UFC 229, которую начал Хабиб Нурмагомедов.