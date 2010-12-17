Дэнис про слова Хабиба о скромности: «Закрой рот, всем плевать»

Боец Bellator и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис вступил в перепалку с Хабибом Нурмагомедовым и его менеджером Али Абдель-Азизом.
В воскресенье, после UFC on Fox 31, Хабиб обратился к Кевину Ли: «Оставайся скромным. Скромность – ключ к успеху».
Ли проиграл Элу Яквинте, а до этого несколько раз бросал вызов Нурмагомедову.
На совет Хабиба в твиттере ответил Диллон Дэнис: «Закрой свой рот, всем плевать».
Хабиб ничего Дэнису не отвечал, зато с ним стал ссориться Абдель-Азиз: «Не переживай, мудак, твое время скоро придет».
В ответ Дэнис выложил скриншот со статистикой Абдель-Азиза в ММА – одна победа при трех поражениях. «Поговорю с тобой, когда встретимся», – написал Али.
Напомним, Хабиб набросился на Диллона Дэниса после победы над Конором на UFC 229, а ирландец подрался с представителями команды дагестанца. Дело о драке после турнира до сих пор рассматривает Спортивная комиссия Невады.
Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба