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    Дэнис про слова Хабиба о скромности: «Закрой рот, всем плевать»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Кевин Ли Диллон Дэнис Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Боец Bellator и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис вступил в перепалку с Хабибом Нурмагомедовым и его менеджером Али Абдель-Азизом.

    В воскресенье, после UFC on Fox 31, Хабиб обратился к Кевину Ли: «Оставайся скромным. Скромность – ключ к успеху».

    Ли проиграл Элу Яквинте, а до этого несколько раз бросал вызов Нурмагомедову.

    На совет Хабиба в твиттере ответил Диллон Дэнис: «Закрой свой рот, всем плевать».

    Хабиб ничего Дэнису не отвечал, зато с ним стал ссориться Абдель-Азиз: «Не переживай, мудак, твое время скоро придет».

    В ответ Дэнис выложил скриншот со статистикой Абдель-Азиза в ММА – одна победа при трех поражениях. «Поговорю с тобой, когда встретимся», – написал Али.

    Напомним, Хабиб набросился на Диллона Дэниса после победы над Конором на UFC 229, а ирландец подрался с представителями команды дагестанца. Дело о драке после турнира до сих пор рассматривает Спортивная комиссия Невады.

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба 

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