Дэнис про слова Хабиба о скромности: «Закрой рот, всем плевать»

Боец Bellator и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис вступил в перепалку с и его менеджером Али Абдель-Азизом.

В воскресенье, после UFC on Fox 31, Хабиб обратился к Кевину Ли: «Оставайся скромным. Скромность – ключ к успеху».

Ли проиграл Элу Яквинте, а до этого несколько раз бросал вызов Нурмагомедову.

На совет Хабиба в твиттере ответил Диллон Дэнис: «Закрой свой рот, всем плевать».

Хабиб ничего Дэнису не отвечал, зато с ним стал ссориться Абдель-Азиз: «Не переживай, мудак, твое время скоро придет».

В ответ Дэнис выложил скриншот со статистикой Абдель-Азиза в ММА – одна победа при трех поражениях. «Поговорю с тобой, когда встретимся», – написал Али.

Напомним, Хабиб набросился на Диллона Дэниса после победы над Конором на 229, а ирландец подрался с представителями команды дагестанца. Дело о драке после турнира до сих пор рассматривает Спортивная комиссия Невады.

Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба