Джо Роган: «Диллон Дэннис правда оскорблял Хабиба»

Комментатор UFC Джо Роган сообщил, что друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис правда оскорблял Хабиба Нурмагомедова на UFC 229.



«Диллон Дэнис правда оскорблял Хабиба, что-то кричал ему и всячески провоцировал. Я не поверил глазам, когда Хабиб бросился на Диллона: думал, что он просто запрыгнет на клетку и пошлет его», – сказал Роган.



6 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После этого завязалась массовая драка между командами.



Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба











