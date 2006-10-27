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    Джо Роган: «Диллон Дэннис правда оскорблял Хабиба»

    Теги UFC Джо Роган Хабиб Нурмагомедов Диллон Дэнис Бокс/MMA/UFC

    Комментатор UFC Джо Роган сообщил, что друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис правда оскорблял Хабиба Нурмагомедова на UFC 229.

    «Диллон Дэнис правда оскорблял Хабиба, что-то кричал ему и всячески провоцировал. Я не поверил глазам, когда Хабиб бросился на Диллона: думал, что он просто запрыгнет на клетку и пошлет его», – сказал Роган.

    6 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После этого завязалась массовая драка между командами.

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба





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