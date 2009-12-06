Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб пропустит заседание Атлетической комиссии 10 декабря

    Теги Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не явится на заседание Атлетической комиссии штата Невада 10 декабря по делу о потасовке после турнира UFC 229.

    «Вариант с примирением [Хабиба и Конора] в силе до понедельника. Сторона Хабиба попросила отложить рассмотрение, если бойцы не помирятся», – сказал исполнительный директор комиссии Боб Беннет.

    Ранее стало известно, что Конор Макгрегор тоже не явится на заседание. Следующее пройдет 29 января.

    Мы прочитали книгу Хабиба. Тут истории о том, как он отжимал компы с братом, а отец бил его за вранье

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться