Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не явится на заседание Атлетической комиссии штата Невада 10 декабря по делу о потасовке после турнира UFC 229.
«Вариант с примирением [Хабиба и Конора] в силе до понедельника. Сторона Хабиба попросила отложить рассмотрение, если бойцы не помирятся», – сказал исполнительный директор комиссии Боб Беннет.
Ранее стало известно, что Конор Макгрегор тоже не явится на заседание. Следующее пройдет 29 января.
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Хабиб пропустит заседание Атлетической комиссии 10 декабря
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не явится на заседание Атлетической комиссии штата Невада 10 декабря по делу о потасовке после турнира UFC 229.