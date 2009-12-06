Хабиб пропустит заседание Атлетической комиссии 10 декабря

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не явится на заседание Атлетической комиссии штата Невада 10 декабря по делу о потасовке после турнира UFC 229.



«Вариант с примирением [Хабиба и Конора] в силе до понедельника. Сторона Хабиба попросила отложить рассмотрение, если бойцы не помирятся», – сказал исполнительный директор комиссии Боб Беннет.



Ранее стало известно, что Конор Макгрегор тоже не явится на заседание. Следующее пройдет 29 января.



Мы прочитали книгу Хабиба. Тут истории о том, как он отжимал компы с братом, а отец бил его за вранье