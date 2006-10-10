Флойд Мэйвезер: «Хабиб выпрыгнул из клетки и дрался с людьми в зрительном зале. Это так непрофессионально»

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер считает, что Хабиб Нурмагомедов поступил непрофессионально после боя с Конором МакГрегором, когда устроил драку в зрительном зале со спарринг-партнером ирландца Дилоном Дэнисом.

«Я не слишком хорошо знаю парня, с которым дрался МакГрегор, но знаю, что у него не было поражений. МакГрегор – жесткий соперник, но его соперник выпрыгнул из клетки в толпу и дрался с людьми в зрительном зале. Это так непрофессионально.

Он получит огромный штраф, я уверен. Когда я дрался с Забом Джудой, была большая потасовка на ринге – и штраф вышел большим. Если не путаю, то семизначным. Если боец вылезает из клетки и начинает драться с другими людьми, штраф должен быть безумным», - сказал Мэйвезер.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. Обоих бойцов может наказать Спортивная комиссия Невады.

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