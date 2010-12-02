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    Тайсон Фьюри: «Отдам гонорар за бой с Уайлдером бедным. Мои дети не будут жить за счет моей репутации»

    Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Бокс/MMA/UFC

    Британский тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, почему решил отдать гонорар за бой с Деонтеем Уайлдером бездомным.

    «Собираюсь раздать деньги бедным и построить дома для бездомных. Мне не на что их тратить, я не собираюсь становиться миллионером или миллиардером. Я боксер, а не бизнесмен. 

    Однажды я уйду, но я не унесу все деньги с собой, поэтому лучше раздать их тем, кому они реально нужны.

    Когда я вернусь домой, собираюсь построить дома для бездомных и открыть фонды для наркоманов и алкоголиков. После того, как я побывал в Калифорнии, я еще больше захотел это сделать. В Лос-Анджелесе очень много бездомных. Пять минут от центра – и их на улицах тысячи. И такое происходит по всему миру – в том числе в Великобритании.

    Мои дети будут строить свою жизнь сами, не используя мое имя. Они не будут жить за счет моей репутации – это слишком просто. Есть много случаев, когда дети богатых родителей ничего не добивались, потому что у них все было. 

    Мне никогда не было легко, потому что я заработал все сам через тяжелую работу. И я пахал с самого детства», – сказал Фьюри.

    Тайсон Фьюри закончил бой с Деонтеем Уайлдером вничью. Британец должен получить за бой с Уайлдером около 10 миллионов долларов.

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