Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Леннокс Льюис: «По-моему, Фьюри выиграл бой. Уайлдер боксировал очень слабо»

    Теги Леннокс Льюис тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис высказал мнение о поединке Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри, который завершился вничью. Он отметил, что британцам всегда сложно боксировать в США.

    «[Бой показал], как сложно британцу приехать в Америку и забрать чей-то пояс. Это случилось со мной, и я знал, что это произойдет с ним. Нужно, чтобы твои кулаки стали судьями.

    По-моему, Тайсон Фьюри выиграл бой. Думаю, Деонтей боксировал очень слабо.

    Такое судейство напомнило мне мой первый бой с Холифилдом. Я видел, как Тайсон Фьюри вернулся после наркотиков, депрессии, двух лет бездействия и серьезной потери веса, чтобы перебоксировать чемпиона в тяжелом весе, которому подарили ничью.

    Могу себе представить, насколько лучше он будет готов к реваншу», – отметил Льюис.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться