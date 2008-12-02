Леннокс Льюис: «По-моему, Фьюри выиграл бой. Уайлдер боксировал очень слабо»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис высказал мнение о поединке Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри, который завершился вничью. Он отметил, что британцам всегда сложно боксировать в США.

«[Бой показал], как сложно британцу приехать в Америку и забрать чей-то пояс. Это случилось со мной, и я знал, что это произойдет с ним. Нужно, чтобы твои кулаки стали судьями.

По-моему, Тайсон Фьюри выиграл бой. Думаю, Деонтей боксировал очень слабо.

Такое судейство напомнило мне мой первый бой с Холифилдом. Я видел, как Тайсон Фьюри вернулся после наркотиков, депрессии, двух лет бездействия и серьезной потери веса, чтобы перебоксировать чемпиона в тяжелом весе, которому подарили ничью.

Могу себе представить, насколько лучше он будет готов к реваншу», – отметил Льюис.