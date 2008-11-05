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    Эл Яквинта: «Молюсь, чтобы никогда не проиграть так, как это сделал Конор в бою с Хабибом»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Эл Яквинта Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Эл Яквинта прокомментировал бой Хабиба против Конора.

    «Я немного выпивал, когда смотрел бой Конора с Хабибом. И думал про себя: «Ха-ха, гребаная ты сучка. После всего дерьма, что ты наговорил, ты должен был умереть в клетке. Ты не должен был так быстро сдаться, даже учитывая, что тебе сдавили челюсть».

    Я молюсь, чтобы никогда не проиграть так, как это сделал Конор», – сказал Яквинта.

    Эл Яквинта проиграл титульный бой Хабибу Нурмагомедову по очкам на UFC 223 в апреле. В октябре Хабиб провел первую защиту, досрочно победив Конора Макгрегора болевым приемом.

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