Эл Яквинта: «Молюсь, чтобы никогда не проиграть так, как это сделал Конор в бою с Хабибом»

Боец UFC Эл Яквинта прокомментировал бой Хабиба против Конора.

«Я немного выпивал, когда смотрел бой Конора с Хабибом. И думал про себя: «Ха-ха, гребаная ты сучка. После всего дерьма, что ты наговорил, ты должен был умереть в клетке. Ты не должен был так быстро сдаться, даже учитывая, что тебе сдавили челюсть».

Я молюсь, чтобы никогда не проиграть так, как это сделал Конор», – сказал Яквинта.

Эл Яквинта проиграл титульный бой Хабибу Нурмагомедову по очкам на UFC 223 в апреле. В октябре Хабиб провел первую защиту, досрочно победив Конора Макгрегора болевым приемом.

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