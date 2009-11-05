Дэйна Уайт: «Команда Хабиба хочет 50 млн долларов за бой? Это смешно»

Президент UFC Дэйна Уайт с иронией прокомментировал слова менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза о том, что его боец выйдет на бой не меньше, чем за 50 миллионов долларов.

- Это реально?

– Конечно (смееется). Да ладно вам. Они знают, что для них реально. Они знают ответ на этот вопрос. Это смешно. У нас есть 50 миллионов, – сказал Уайт.

Али Абдель-Азиз на этой неделе заявил, что Хабиб Нурмагомедов стал суперзвездой мирового уровня и будет драться за крупные гонорары.

Менеджер Хабиба: «Меня заботит только тот, кто принесет нам 50-100 млн долларов. Хабиб стал мировой суперзвездой»