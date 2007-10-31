Кремлев – Уайту: «Лучше бы сказали спасибо Хабибу, что он вообще распиарил вашу UFC»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с призывом не мешать боксерскому бою Хабиба против Флойда.

«Дэйна, я попросил бы вас прекратить делать из спорта цирк и перестать проявлять неуважение к спортсменам. Вам надо научиться уважать соперников, как это делают джентльмены в боксе, а не делать акцент на ненависти и вражде.

За вашим желанием заработать кучу денег нет никакого интереса развивать культуру спорта.

Вы сейчас позарились на деньги от потенциального боя и Флойда Мейвезера. Но лучше бы сказали спасибо Хабибу, что он вообще распиарил вашу UFC, что именно благодаря ему про ваш промоушен вообще кто-то знает.

Мы отправим вам приглашение на боксерский бой Хабиба и Флойда. Может быть, на нашем мероприятии вы научитесь уважать спортивные правила и поймете, что такое единоборство для джентльменов», – написал Кремлев.

Ранее Хабиб заявил, что хочет подраться с Флойдом в Москве и собрать 100 тысяч зрителей в «Лужниках». Уайт сказал, что такой бой может пройти только по правилам UFC.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг