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    Менеджер Хабиба опроверг информацию о том, что боец не приедет на заседание NSAC

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опроверг сообщение о том, что боец  не придет на заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) по делу о потасовке после UFC 229. Об этом сообщил репортер MMA Junkie Джон Морган.

    «Не нашел записи [интервью Хабиба турецкому каналу] (и даже если бы нашел, я не знаю турецкого), но написал Али Абдель-Азизу. Он ответил, что это абсолютная чушь и Хабиб стопроцентно появится на заседании», – написал Морган в твиттере.

    Ранее твиттер-аккаунт UFC Turkiye сообщил, что в интервью местному телеканалу Хабиб сказал, что не приедет на заседание.

    24 октября в Лас-Вегасе прошло первое слушание по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после UFC 229. Комиссия отстранила бойцов до 10 декабря, итоговое слушание предположительно пройдет в первой половине декабря.

    Хабиба и Конора судят в Неваде. Там упертая комиссия

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