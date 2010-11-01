Менеджер Хабиба опроверг информацию о том, что боец не приедет на заседание NSAC

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опроверг сообщение о том, что боец не придет на заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) по делу о потасовке после UFC 229. Об этом сообщил репортер MMA Junkie Джон Морган.



«Не нашел записи [интервью Хабиба турецкому каналу] (и даже если бы нашел, я не знаю турецкого), но написал Али Абдель-Азизу. Он ответил, что это абсолютная чушь и Хабиб стопроцентно появится на заседании», – написал Морган в твиттере.



Ранее твиттер-аккаунт UFC Turkiye сообщил, что в интервью местному телеканалу Хабиб сказал, что не приедет на заседание.

24 октября в Лас-Вегасе прошло первое слушание по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после UFC 229. Комиссия отстранила бойцов до 10 декабря, итоговое слушание предположительно пройдет в первой половине декабря.

Хабиба и Конора судят в Неваде. Там упертая комиссия