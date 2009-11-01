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    Хабиб о слушании по делу о потасовке: «Я не поеду на заседание. Пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет, мне плевать»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не приедет на слушание Атлетической комиссии штата Невада по делу о потасовке после UFC 229.

    «Я не поеду на заседание в Вегас. Я невиновен, я просто защищал семью и религию. Если меня хотят наказать, пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать», – сказал Хабиб в интервью турецкому каналу.

    24 октября в Лас-Вегасе прошло первое слушание по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после UFC 229. Комиссия отстранила бойцов до 10 декабря, итоговое слушание предположительно пройдет в первой половине декабря.

    Хабиба и Конора судят в Неваде. Там упертая комиссия

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