Хабиб о слушании по делу о потасовке: «Я не поеду на заседание. Пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет, мне плевать»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не приедет на слушание Атлетической комиссии штата Невада по делу о потасовке после UFC 229.



«Я не поеду на заседание в Вегас. Я невиновен, я просто защищал семью и религию. Если меня хотят наказать, пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать», – сказал Хабиб в интервью турецкому каналу.

24 октября в Лас-Вегасе прошло первое слушание по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после UFC 229. Комиссия отстранила бойцов до 10 декабря, итоговое слушание предположительно пройдет в первой половине декабря.



Хабиба и Конора судят в Неваде. Там упертая комиссия