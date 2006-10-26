Артем Лобов: «Благодаря Конору Хабиб заработал столько, сколько не заработал бы никогда»

Друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов считает, что ирландец заслужил незамедлительный реванш с Хабибом Нурмагомедовым.



«Думаю, в [незамедлительном] реванше есть смысл. Благодаря Конору заработала UFC, Хабиб вообще заработал столько, сколько не заработал бы никогда. Так почему не организовать реванш?



Конор никогда не отказывался от боев, хотя ему часто меняли соперников. Он даже глазом не моргнет – соглашается без проблем. Конор никогда не соскакивал с боев, он из всех бойцов боец. Настоящий мужик.



Но ему нужно хорошо подготовиться. [Хабиб] непростой соперник. В бою Конор совершил много ошибок, над ними нужно работать, поэтому лучше не торопиться», – сказал Лобов.



Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде боя на UFC 229.