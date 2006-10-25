Лобов о предложении Кадырова: «Если Зубайру уволят из UFC, готов драться в Грозном. Гонорар отдам в детские дома»

Боец UFC Артем Лобов ответил на предложение Рамзана Кадырова устроить его бой против Зубайры Тухугова в Грозном.



«Здравствуйте, уважаемый Рамзан Ахматович! Большое вам спасибо за ваше видеообращение. Очень приятно, что вы не остались в стороне и следите за нашим спортом. Я всегда вижу, как вы поддерживаете спортсменов.



Ваше предложение я услышал, но давайте дождемся завтрашнего дня и посмотрим, что будет с UFC. Если Зубайру уволят, то я буду рад принять ваше предложение. Скажу больше — все деньги, которые я получу за этот бой, где бы он ни состоялся, я отдам в детские дома. С уважением, Артем Лобов», – сказал боец в видеообращении.

Зубайра Тухугов и Артем Лобов – друзья и спарринг-партнеры Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора. Ранее Лобов заявил, что покинет организацию, если ему не дадут бой против Тухугова.

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