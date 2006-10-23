Артем Лобов: «Хабиб называл Конора «chicken». В России так называют людей, которых изнасиловали в тюрьме»

Боец UFC и друг Конора Макгрегора Артем Лобов считает, что Хабиб первым начал оскорблять Конора Макгрегора.

«Сначала у нас были нормальные отношения – и между мной и Хабибом, и между Хабибом и Конором. Мы уважительно относились друг к другу. Но в определенный момент Хабиб почему-то начал называть Конора «chicken» (курица, цыпленок, петух — Sports.ru). Я не знаю, почему он так начал говорить, потому что Конор ничего плохого про него не говорил.

Для американцев это слово может показаться не очень серьезным оскорблением. Но в России слово «chicken» – одно из самых жестких оскорблений. В России так называют людей, которых изнасиловали в тюрьме. Хабиб это знает – все это знают. Это очень серьезное оскорбление. Он в каждом интервью называл Конора «chicken», – сказал Лобов.

Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде.