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    Артем Лобов: «Хабиб называл Конора «chicken». В России так называют людей, которых изнасиловали в тюрьме»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC и друг Конора Макгрегора Артем Лобов считает, что Хабиб первым начал оскорблять Конора Макгрегора.

    «Сначала у нас были нормальные отношения – и между мной и Хабибом, и между Хабибом и Конором. Мы уважительно относились друг к другу. Но в определенный момент Хабиб почему-то начал называть Конора «chicken» (курица, цыпленок, петух — Sports.ru). Я не знаю, почему он так начал говорить, потому что Конор ничего плохого про него не говорил.

    Для американцев это слово может показаться не очень серьезным оскорблением. Но в России слово «chicken» – одно из самых жестких оскорблений. В России так называют людей, которых изнасиловали в тюрьме. Хабиб это знает – все это знают. Это очень серьезное оскорбление. Он в каждом интервью называл Конора «chicken», – сказал Лобов.

    Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде.

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