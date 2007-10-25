Кадыров о поединке Тухугова и Лобова: «Предлагаю организовать бой под эгидой «Ахмата» в Грозном»

Рамзан Кадыров заявил, что готов устроить поединок Зубайры Тухугова и Артема Лобова, если бойцы покинут UFC.



«Мы приветствуем дерзкие заявления. Это нам по духу и по нраву. Если получится так (на все воля ВСЕВЫШНЕГО), что будет принято отрицательное решение и поединок Зубайры Тухугова и Артема Лобова станет невозможен в рамках UFC – добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств.



Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артему. Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой «Ахмата» в Грозном если, конечно, со стороны Артема это был действительно мужской вызов, а не «пшик» на публику, как это стало модно в наше время. АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХ1У АКБАР!!!», – написал Кадыров в инстаграме.



Зубайра Тухугов и Артем Лобов – друзья и спарринг-партнеры Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Ранее Лобов заявил, что покинет организацию, если ему не дадут бой против Тухугова.



«Хабиб был храбрым только в компании друзей». Лобов о конфликте Макгрегора и Нурмагомедова