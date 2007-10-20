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    Дэйна Уайт: «Думаю, Тони Фергюсон заслужил бой с Хабибом»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт считает, что следующим за титул Хабиба Нурмагомедова должен драться Тони Фергюсон.

    «Если рассуждать как поклонник единоборств, следующий в следующем бою Хабиб должен встретиться с Тони Фергюсоном. У Тони был [временный] пояс, затем он порвал колено и лишился его. Тони не проигрывал пояс в бою.

    Конор тоже потерял пояс в легком весе без боя (Макгрегора лишили пояса в 2018-м из-за простоя – Sports.ru), но уже за него подрался. Думаю, Тони заслужил драться следующим», – сказал Уайт.

    Тони Фергюсона лишили пояса временного чемпиона в легком весе после того, как он порвал коленные связки на пресс-мероприятии перед боем с Хабибом в апреле. В последнем бою Фергюсон победил Энтони Петтиса техническим нокаутом. 

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