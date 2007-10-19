Али Абдель-Азиз: «Хабиб сможет отправить Мэйвезера в нокдаун»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз уверен, что боец сможет отправить экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера в нокдаун.



«Да, бокс и ММА – разные виды спорта. Но Хабиб отправил Макгрегора в нокдаун, а Мэйвезер – нет. Речь всего об одном ударе.



Думаю, Хабиб может отправить Флойда в нокдаун. Не знаю, добьет ли он его, но уронить сможет точно», – сказал Али.

После победы на Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг