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    Али Абдель-Азиз: «Хабиб сможет отправить Мэйвезера в нокдаун»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз уверен, что боец сможет отправить экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера в нокдаун.

    «Да, бокс и ММА – разные виды спорта. Но Хабиб отправил Макгрегора в нокдаун, а Мэйвезер – нет. Речь всего об одном ударе.

    Думаю, Хабиб может отправить Флойда в нокдаун. Не знаю, добьет ли он его, но уронить сможет точно», – сказал Али.

    После победы на Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг

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