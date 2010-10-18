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    Денис Гольцов о Кокорине и Мамаеве: «Казнить их надо! С такими деньгами спрос должен быть намного выше»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Денис Гольцов Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Бокс/MMA/UFC

    Российский боец ММА Денис Гольцов считает, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева нужно жестоко наказать за участие в драках.

    «Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить.

    Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше.

    С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», – сказал Гольцов.

    Рекорд Дениса Гольцова в ММА – 22 победы и пять поражений.

    Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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