Денис Гольцов о Кокорине и Мамаеве: «Казнить их надо! С такими деньгами спрос должен быть намного выше»

Российский боец ММА Денис Гольцов считает, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева нужно жестоко наказать за участие в драках.
«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить.
Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше.
С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», – сказал Гольцов.
Рекорд Дениса Гольцова в ММА – 22 победы и пять поражений.
Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?
Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это