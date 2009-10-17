Дэйна Уайт: «Очевидно, Хабиб немного вспылил. Он остается в UFC»

Президент UFC Дэйна Уайт сказал, что Хабиб Нурмагомедов останется в UFC, а по поводу будущего друга Хабиба Зубайры Тухугова он пока ничего не знает.

«У нас все в порядке. У него был эмоциональный бой, но, в конце концов, Нурмагомедов – отличный парень. У нас хорошие отношения с Хабибом.

Да, он написал что-то, но это было неделю назад. За неделю в этом бизнесе меняется многое.

Не знаю, кто будет его следующим соперником. Об этом еще не говорили, но мы решим этот вопрос потом, после решения Спортивной комиссии Невады. Хабиб остается в UFC. Очевидно, он был немного расстроен и немного вспылил.

Тухугов? Я на сто процентов не уверен по поводу его будущего в организации», – сказал Уайт.

На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент МакГрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова. Зубайру Тухугова могут уволить из UFC.

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