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    Кадыров – Тухугову: «Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему»

    Теги UFC Рамзан Кадыров Конор МакГрегор Зубайра Тухугов Ахмат Бокс/MMA/UFC

    Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал бойца Зубайру Тухугова и предложил тому драться в клубе «Ахмат».

    «Зубайра, ты знаешь, кто ты и откуда! Я помню тебя еще с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?! Мы не знали и не ведали что-либо о поединках в далекой Америке. С призывом твоего великого односельчанина Ахмата-Хаджи мир узнал многих Къонахов, что ценой собственной жизни не позволяли даже смотреть непочтительно в свою сторону.

    Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы – твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всем свете клуб «Ахмат», в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне.

    И вот еще что... Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты еще раз дашь слово вступиться за друга, запомни: бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах – молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говориться. Как-то так, Зубайра!» – написал Кадыров.

    Зубайру Тухугова могут уволить из UFC после того, как он запрыгнул в октагон и ударил Конора Макгрегора после боя с Хабибом. 

    Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева

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    Зубайр, ты знаешь кто ты и откуда! Я помню тебя ещё с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?! Мы не знали и не ведали что-либо о поединках в далекой Америке. С призывом твоего великого односельчанина Ахмата-Хаджи (Дала г1азот къобал дойла цуьна!) мир узнал многих Къонахов, что ценой собственной жизни не позволяли даже смотреть непочтительно в свою сторону... Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы – твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всём свете клуб @akhmat_mma «Ахмат», в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне. И вот ещё что... Я видел какую оплеуху ты отвесил Коннору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты ещё раз дашь слово вступится за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах – молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говориться... Как-то так, Зубайр! #кадыров #чечня #россия #заКадырова #кадыровсила #зубайр #тухугов

    Публикация от @ za_kadyrov_95

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