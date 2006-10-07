Тухугов сказал, что дал Конору пощечину. Его бой с другом Конора Артемом Лобовым отменят

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бой между Зубайрой Тухуговым, который входит в команду Хабиба Нурмагомедова, и Артемом Лобовым из команды должен быть отменен.

Бой запланирован на 27 октября в Монктоне (Канада).

«Уайт сказал, что бой точно отменят», – написал в твиттере контент-редактор UFC Аарон Бронстетер, однако официальных подтверждений пока не поступало.

Такое решение может быть принято на фоне массовой драки в октагоне и за его пределами после боя между Хабибом и Конором.

Тухугов напал на Макгрегора и признал это в видеообращении: «Скажи всем, кто думает, что я пропустил... Куда, куда? Ничего нет! На видео ощущение, как будто я пропустил, короче. Не пропустил! Рядом даже не было! Я ему дал пощечину, как обещал, что я его заставлю за свои слова ответить. Сделал».

На пресс-конференции Дэйна Уайт заявил: «Парни, которые вбежали в клетку, больше у нас драться не будут. Я 18 лет пахал, чтобы построить этот спорт. Я знаю, тут много журналистов, для многих из вас это первый турнир. Поверьте, ивенты обычно не такие. Грустно, что в ночь, когда смотрит столько людей, случилось такое дерьмо».

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