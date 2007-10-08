Отец Хабиба о драке после боя с Конором: «Никто из наших ребят не нападал вдвоем на одного»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о конфликте после боя сына с Конором МакГрегором.

«Официального отстранения у Тухугова пока нет. Кулачный бой [драка после боя Хабиба и Конора] проходил в формате четыре на четыре. Никто из наших ребят не нападал вдвоем на одного.

Непонятно, почему все претензии к нам. МакГрегор тоже выпрыгивал из клетки и угрожал Жозе Альдо – тогда это приветствовалось. Мы повторили это. Почему нас надо за это наказывать? Не должно быть двойных стандартов», – сказал Нурмагомедов-старший.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора.

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