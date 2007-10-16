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    Даниэль Кормье: «Хабибу лучше не боксировать с Флойдом. Это безумие!»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах и друг Хабиба Нурмагомедова Даниэль Кормье считает, что ему не стоит боксировать с Флойдом Мэйвезером.

    «Хабибу лучше даже не пытаться боксировать с Флойдом. Что он творит вообще?!

    Конечно, возможно, он идет на это только ради денег, но он будет побит. Я люблю Хабиба, но Мэйвейзер его побьет. Это безумие! Флойд так сильно его побьет, что Хабиб начнет с ним бороться прямо в ринге», – сказал Кормье.

    Хабиб вызвал Флойда на бой. Мэйвезер предложил подраться в Лас-Вегасе.

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