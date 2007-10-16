Даниэль Кормье: «Хабибу лучше не боксировать с Флойдом. Это безумие!»

Чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах и друг Хабиба Нурмагомедова Даниэль Кормье считает, что ему не стоит боксировать с Флойдом Мэйвезером.

«Хабибу лучше даже не пытаться боксировать с Флойдом. Что он творит вообще?!

Конечно, возможно, он идет на это только ради денег, но он будет побит. Я люблю Хабиба, но Мэйвейзер его побьет. Это безумие! Флойд так сильно его побьет, что Хабиб начнет с ним бороться прямо в ринге», – сказал Кормье.

Хабиб вызвал Флойда на бой. Мэйвезер предложил подраться в Лас-Вегасе.

Хабиб – Мэйвезеру: «Я готов драться. 50-0 против 27-0»

Флойд ответил на вызов Хабиба: «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте деньги»

Хабиб – Флойду: «Только не в Вегасе. Они не заплатят мне»