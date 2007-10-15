Отец Хабиба про бой с Флойдом: «Надеюсь, в нашем углу будут Ломаченко, Тайсон и один из лучших тренеров России»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что бой с Флойдом Мэйвезером должен пройти в России.

«Разнесем этого соперника. Хабиб будет в ближнем бою клинчевать, это не будет выглядеть чистым боксом, надеюсь, что у Хабиба шансы выше, чем у Макгрегора. Надеюсь, в нашем углу будут Василий Ломаченко, Майк Тайсон и один из лучших тренеров России.

Думаю, такой бой должен состояться в России. У нас очень большая мотивация. Когда может состояться бой? Для начала нужно дождаться окончания дисквалификации», – сказал Нурмагомедов-старший.

Хабиб вызвал Флойда на бой посредством видеообращения. Мэйвезер ответил на вызов Хабиба.

Хабиб – Мэйвезеру: «Я готов драться. 50-0 против 27-0»

Флойд ответил на вызов Хабиба: «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте деньги»