Тарасов про Хабиба: «Наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу российского бойца над Конором МакГрегором и драку после боя.

«Хабиб Нурмагомедов вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах. Посмотрите старые бои и этот – как он прибавил в стойке.

А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона. Все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! 😉Все по делу», – написал Тарасов в инстаграме.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Диллону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. Обоих бойцов может наказать Спортивная комиссия Невады.

«Говорят, я не россиянин. У меня паспорт российский, оставьте эти вопросы». Хабиб час выступал на «Первом»

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