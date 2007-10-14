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    Тарасов про Хабиба: «Наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Владимир Путин Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова над Конором МакГрегором и драку после боя.

    «Хабиб Нурмагомедов вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах. Посмотрите старые бои и этот – как он прибавил в стойке.

    А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона. Все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! 😉Все по делу», – написал Тарасов в инстаграме.

    Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Диллону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. Обоих бойцов может наказать Спортивная комиссия Невады.

    «Говорят, я не россиянин. У меня паспорт российский, оставьте эти вопросы». Хабиб час выступал на «Первом»

    «Если на нас нападают извне, можем так прыгнуть, что мало не покажется». Путин встретился с Хабибом

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