Дмитрий Песков: «Путин ознакомился с эпизодами боя Хабиба против Конора»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором МакГрегором.

«Ночью насколько я знаю, он [Путин] не смотрел. Но в повторе, по крайне мере, с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился. Разумеется, он болел за Хабиба, все-таки он россиянин и это вполне естественно», – сказал Песков.

На вопрос о том, поздравил ли спортсмен президента в ответ с днем рождения, который Путин отмечал в воскресенье, Песков заметил, что не знает детального содержания разговора.

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