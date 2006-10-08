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    Дмитрий Песков: «Путин ознакомился с эпизодами боя Хабиба против Конора»

    Теги Владимир Путин UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Дмитрий Песков Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором МакГрегором.

    «Ночью насколько я знаю, он [Путин] не смотрел. Но в повторе, по крайне мере, с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился. Разумеется, он болел за Хабиба, все-таки он россиянин и это вполне естественно», – сказал Песков.

    На вопрос о том, поздравил ли спортсмен президента в ответ с днем рождения, который Путин отмечал в воскресенье, Песков заметил, что не знает детального содержания разговора.

    Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229 и сохранил титул в легком весе.

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