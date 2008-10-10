Путин – о драке Хабиба после боя с Конором: «Если нападают извне, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»

Президент России Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым и прокомментировал драку с представителями команды Конора МакГрегора после боя в Лас-Вегасе.

«Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», – сказал Путин на встрече с Хабибом.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. Обоих бойцов может наказать Спортивная комиссия Невады.

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