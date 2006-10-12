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    Хабиб – Кадырову: «Большое спасибо за столь щедрый подарок и уважение, проявленное ко мне»

    Теги UFC Рамзан Кадыров Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Рамзана Кадырова, который организовал торжественный ужин в честь победы бойца над Конором Макгрегором.

    «Большое спасибо Рамзану Ахматовичу и всей братской Чечне. То, как я благодарен вашей поддержке, словами не описать, и хвала Аллаху, который сделал нас всех братьями посредством нашей религии.

    Большое спасибо за столь щедрый подарок и, самое главное, уважение, проявленное ко мне», – написал Хабиб в инстаграме.

    На торжественном ужине Хабибу присвоили звание почетного гражданина Грозного и подарили Mercedes W222.

    6 октября боец победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

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