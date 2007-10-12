Хабибу присвоили звание почетного гражданина Грозного

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.



В честь бойца устроили торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев наградил его званием почетного гражданина.



«Хабибу также вручили юбилейную медаль «200 лет городу Грозному» за номером 27, по количеству его побед. Указом Главы ЧР отцу и тренеру Хабиба, Абдулманапу Нурмагомедову, присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры ЧР».



РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес Хабибу ключи от автомашины. Я искренне поздравляю Хабиба с победой, желаю крепкого здоровья и успехов.», — отметил Кадыров в своем телеграм-канале.





6 октября Хабиба Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.