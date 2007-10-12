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    Хабибу присвоили звание почетного гражданина Грозного

    Теги UFC Рамзан Кадыров Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

    В честь бойца устроили торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев наградил его званием почетного гражданина.

    «Хабибу также вручили юбилейную медаль «200 лет городу Грозному» за номером 27, по количеству его побед. Указом Главы ЧР отцу и тренеру Хабиба, Абдулманапу Нурмагомедову, присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры ЧР».

    РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес Хабибу ключи от автомашины. Я искренне поздравляю Хабиба с победой, желаю крепкого здоровья и успехов.», — отметил Кадыров в своем телеграм-канале.



    6 октября Хабиба Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

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