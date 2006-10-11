Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Диллон Данис: «Фаны Хабиба хотят очернить меня, но я не оскорблял ничью религию»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Диллон Дэнис Бокс/MMA/UFC

    Спарринг-партнер Конора Макгрегор Диллон Данис ответил на обвинения Хабиба Нурмагомедова о том, что оскорбил его религию.

    «Фаны Хабиба хотят очернить меня, в попытке оправдать его поступок. Я никогда не оскорблял ничью религию и никогда не стану этого делать. Жду конца расследования комиссии, чтобы с меня сняли обвинения и осудили того, кто этого правда заслуживает», – сказал Данис.

    Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После этого завязалась массовая драка между командами.

    Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева



    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться