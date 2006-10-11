Спарринг-партнер Конора Макгрегор Диллон Данис ответил на обвинения Хабиба Нурмагомедова о том, что оскорбил его религию.
«Фаны Хабиба хотят очернить меня, в попытке оправдать его поступок. Я никогда не оскорблял ничью религию и никогда не стану этого делать. Жду конца расследования комиссии, чтобы с меня сняли обвинения и осудили того, кто этого правда заслуживает», – сказал Данис.
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После этого завязалась массовая драка между командами.
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Диллон Данис: «Фаны Хабиба хотят очернить меня, но я не оскорблял ничью религию»
Спарринг-партнер Конора Макгрегор Диллон Данис ответил на обвинения Хабиба Нурмагомедова о том, что оскорбил его религию.
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