Диллон Данис: «Фаны Хабиба хотят очернить меня, но я не оскорблял ничью религию»

Спарринг-партнер Конора Макгрегор Диллон Данис ответил на обвинения Хабиба Нурмагомедова о том, что оскорбил его религию.



«Фаны Хабиба хотят очернить меня, в попытке оправдать его поступок. Я никогда не оскорблял ничью религию и никогда не стану этого делать. Жду конца расследования комиссии, чтобы с меня сняли обвинения и осудили того, кто этого правда заслуживает», – сказал Данис.



Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После этого завязалась массовая драка между командами.



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