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    Бой Тухугова и Лобова отменен из-за потасовки после UFC 229

    Теги UFC Зубайра Тухугов Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

    Менеджер бойца UFC Артема Лобова сообщил ТАСС, что поединок спортсмена против Зубайры Тухугова отменен из-за потасовки после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором. По его словам, Артем получит нового соперника.

    Поединок Тухугова и Лобова должен был пройти 27 октября в Канаде. После потасовки в октагоне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен разорвет контракты с бойцами, которые участвовали в драке. Среди них был Тухугов, который заявил, что ударил Конору пощечину.

    Артем Лобов – друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора. Его рекорд – 13 побед и 14 поражений.

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